El último informe del IPCC publicado hace pocas semanas menciona que muchos de los cambios que se observan en el clima no tienen precedente en cientos de miles de años.

Santiago, 22 de Abril de 2022 – En el Día de la Tierra, Greenpeace realizó un llamado urgente a todos los actores a ocuparse de los desafíos ambientales que enfrenta Chile, como la crisis hídrica, las zonas de sacrificio y transición energética, entre otros temas, en un momento en que el tiempo se está agotando, según la ciencia.

En el Día Internacional contra el Cambio Climático y a una semana de la COP26, Greenpeace hace un llamado a la acción urgente, concreta e inmediata. La organización ambientalista pide abandonar los combustibles fósiles y hacer una transición total a las energías renovables; decir No a Dominga y proteger los santuarios naturales únicos en el mundo, como el Archipiélago de Humboldt; recuperar el agua como un bien común y protegerla en la Nueva Constitución como derecho humano para las personas y para el equilibrio de los ecosistemas.

Lo anterior, según los datos entregados por el último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), donde se menciona que muchos de los cambios que se observan en el clima no tienen precedente en cientos de miles de años, y algunos de estos, como el aumento continuo del nivel del mar, no podrá ser revertido en siglos o incluso, milenios. Los científicos hacen un llamado no sólo a reducir las emisiones de gases efecto invernadero, sino también a no sumar más impactos negativos a la naturaleza, protegiendo los ecosistemas.

Las impactantes imágenes desde el centro de cultivo de la empresa Camanchaca en el sector de Porcelana, en el Fiordo Comau, en donde se pueden presenciar los niveles de putrefacción que tienen los salmones muertos, y como en el proceso de aspirado de estos para su retiro, se vierten al mar, fuera de las jaulas, donde además se pueden ver aguas contaminadas con restos biológicos

“Hemos cometido el error de asumir que no podemos hacer nada frente a la crisis climática y ecológica que atravesamos y con ello los gobiernos mantienen su inacción. Nuestro llamado en este Día de la Tierra es a hacer todo lo que esté en nuestras manos para disminuir las emisiones y proteger el medioambiente. En Chile el cambio climático ya pone una fuerte presión sobre nuestros ecosistemas, por lo cual debemos tomar medidas urgentes que eviten que los impactos sean mayores. Seguimos haciendo las cosas mal”, indicó Estefanía González, coordinadora de Campañas en Greenpeace.

En el marco de su Campaña Exige Alternativas, Greenpeace eleva un globo aerostático con el mensaje Libérate del Plástico, en la Playa del Deporte de Viña del Mar. La acción, que reclama a los supermercados un pasillo a granel libre de plásticos, contó con la participación del activista Pangal Andrade. La organización ambientalista señala que Chile es el país latinoamericano que más desechos plásticos genera en la región, de los cuales sólo el 8 por ciento se recicla, y gran parte del resto termina en las playas y océanos, afectando a los ecosistemas y a las comunidades que dependen de ellos.

De acuerdo a la ONG, aquellos ecosistemas que permiten enfrentar las consecuencias de la crisis climática deben protegerse, ya que generan las condiciones que permiten el desarrollo de las distintas actividades humanas, tales como el cuidado del agua y la mala gestión de ella; la transición hacia energías renovables, la salmonicultura, la protección de océanos y ecosistemas costeros, bosques, glaciares y humedales, además de frenar la contaminación plástica.

Desde la organización destacaron la necesidad de proteger los ecosistemas marinos, considerando que hay una creciente presión de la industria salmonera en zonas ya impactadas por el cambio climático, que tiene más 1.300 concesiones aprobadas y que 50% de los centros que operan, se encuentran sin oxígeno, favoreciendo que ocurran mareas rojas, la destrucción del fondo marino, escapes de salmones y la contaminación de playas, entre otros.

Greenpeace presentó la plataforma www.noadominga.cl donde cada ciudadano podrá iniciar un procedimiento formal para expresar los argumentos que justifican invalidar el proyecto minero Dominga, el cual planea instalarse en el conjunto de ocho islas que componen el Archipiélago de Humboldt, poniendo en riesgo la biodiversidad que lo habita. Con esta iniciativa de la organización ambientalista, los ciudadanos además estarán en su derecho a solicitar un pronunciamiento por parte del servicio de evaluación ambiental.

“El mensaje es claro, en un escenario donde la ciencia nos dice que el planeta está sufriendo transformaciones sin precedentes, es urgente proteger lo que nos queda. En esta línea, en Chile es necesario frenar ya la expansión de la industria salmonera y evitar su llegada a zonas únicas como el caso de la Reserva Nacional Kawésqar, que aún siendo área protegida, se encuentra en peligro”, puntualizan desde Greenpeace.

Desde Greenpeace indicaron los cuatro desafíos ambientales más importantes para Chile: