No hay deuda que no se pague, ni plazo que no se cumpla, dice el adagio, y eso es lo que está ocurriendo con la restauración del Teatro Municipal de Iquique. A pocas semanas de su término, las obras tienen un 81% de avance y -en un recorrido rápido- se puede observar lo realizado, algo que será, sin duda, un orgullo de todos los iquiqueños.