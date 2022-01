Nacida de una demanda ciudadana, la nueva legislación permitirá la implementación de medidas de control de acceso en calles y pasajes que tuvieren un acceso y salida diferentes, con la finalidad de otorgar más seguridad a los ciudadanos.

El Presidente de la República, Sebastián Piñera, promulgó este lunes la ley que permite instalar sistemas de seguridad en los accesos y salidas de pasajes y calles, entregando mayor protección y tranquilidad a los ciudadanos.



“Hoy vamos a dar otro paso más con un solo objetivo, que es lo que nos ha motivado desde el primer día: Lograr que la delincuencia retroceda y que la seguridad, la paz y la tranquilidad de las familias avancen”, dijo el Mandatario en un acto realizado en la comuna de La Florida, acompañado los ministros del Interior, Rodrigo Delgado; Transporte, Gloria Hutt; el alcalde Rodolfo Carter y vecinos de la comuna.



Mientras la ley Nº 20.499 reguló el cierre de calles y pasajes “ciegos”, con una misma entrada y salida, por motivos de seguridad ciudadana, la presente ley perfecciona la regulación vigente e incluye a calles y pasajes que posean una entrada y salida distinta.



Las medidas de control de acceso podrán implementarse en calles y pasajes que tengan un acceso y salida distinto, cuyo ancho de calzada sea inferior a 7 metros y cuya extensión no supere una cuadra. Además, la solicitud deberá ser solicitada por el 80% de los propietarios de los inmuebles, de sus representantes o moradores autorizados que sean parte del recinto.



El proyecto señala expresamente que no se pueden afectar con las medidas de control de acceso a los organismos de seguridad, bomberos y otros de utilidad pública ni restringir el tránsito peatonal. La nueva normativa comprende que la autorización que se entregue no podrá realizarse en ninguna vía fundamental para el correcto funcionamiento de las zonas urbanas, como son las grandes avenidas.



Asimismo, será un reglamento del Ministerio del Interior y Seguridad Pública el que establezca las características de cierres y medidas de control de acceso que podrán implementarse, velando por que ellas puedan ser desactivadas en caso de emergencia.



“Este no es un proyecto aislado. Esta es una lucha que viene hace mucho tiempo y con muchas dificultades. Por ejemplo, hemos logrado avanzar en la Ley Antiportonazos, la Ley Antibarricadas, la Ley Antisaqueos, la Ley que prohíbe los Fuegos Artificiales, el Plan STOP y la Ley de Control de Armas, pero no es suficiente”, explicó el Jefe de Estado.



“Espero que con esta ley, las que hemos aprobado y las que tenemos que aprobar con mucha urgencia, podamos lograr un propósito que es darles a las familias chilenas más tranquilidad, más seguridad, mayor libertad y calidad de vida”, concluyó el Presidente Piñera.